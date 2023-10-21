Шахтар розгромив ЛНЗ у першому матчі Даріо Срни на чолі донецької команди. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Шахтар – ЛНЗ на "Футбол 24".

Шахтар міг повести в рахунку вже на 3 хвилині, але з ударом Криськіва впорався воротар, а Зубков не зміг влучити у ворота на добиванні. На 20 хвилині "гірники" забили: Зубков прострілив, Бондаренко пропустив на Сікана, а Данило пробив під поперечку.

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ЛНЗ відігрався по перерві, але в Калюжного зафіксували офсайд. Шахтар відповів промахом Криськіва під час виходу 2 в 1. ЛНЗ змусив Різника двічі рятувати "гірників", а все вирішив вихід на заміну Кевіна Келсі, який наприкінці гри оформив дубль.