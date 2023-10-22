"Матч был замечательным, все хорошо себя чувствовали, очень хорошо сыграли. Думаю, это заслуга как тренера, так и всей команды, потому что мы получили очень хорошие эмоции.

Дебют Срны во главе "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – ЛНЗ – 3:0

Срна настраивал нас только на победу. Он сказал, что многие говорят, что Шахтер как-то подубавил, и добавил, что надо возвращаться на свой уровень и показывать это на поле.

Что изменилось с назначением Дарио? Атмосфера, конечно. Дарио дал нам больше свободы, больше таких эмоций где-то в плане коллектива, которых не хватало с Патриком. Да и все. Дальше мы в футбол умеем играть.

Мой гол – командная работа. Зубков отдал голевую, но там и Бондаренко прекрасно пропустил этот мяч, поэтому я считаю, что это и его голевая передача. Степаненко сделал очень хорошую передачу вперед, в темп – великолепный гол.

В перерыве в раздевалке разбирали тактические ошибки в 1-м тайме. Эти ошибки мы создали сами себе. Я могу назвать в первом тайме атаки ЛНЗ, которые были только из-за наших ошибок, из-за того, что мы где-то неправильно шли в прессинг или отбирали мяч. Мы это разобрали – и во втором тайме только больше прибавили.

ЛНЗ – очень хорошая команда. Они заслуживали, возможно, и на гол в этой игре. Я считаю, они очень сильно и классно играли против нас. Мне понравились их бойцовские качества. Но счет на табло, как говорится. Со Срной мы выиграли 3:0, не пропустили", – сказал Сикан в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, Шахтер разгромил ЛНЗ со счетом 3:0, а Даниил отметился первым голом.

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