Сидорчук зворушливо зустрівся зі своїми дітьми – капітан Динамо подолав коронавірус напередодні матчу з Барселоною
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук одужав від коронавірусу та завершив самоізоляцію.
Дружина Сергія, Ганна, опублікувала в Instagram світлину свого чоловіка, який обіймає дітей після повернення з карантину.
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Відзначимо, що у Сидорчука виявили коронавірус після товариської зустрічі із Польщею, яка відбулась 11 листопада. Сергій має шанси зіграти проти Барселони 24 листопада, оскільки його дискваліфікація вже завершилась.
До слова, у нинішньому сезоні Сидорчук відіграв за київське Динамо 11 матчів у всіх турнірах, але поки не відзначався результативними діями.
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