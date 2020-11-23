Дружина Сергія, Ганна, опублікувала в Instagram світлину свого чоловіка, який обіймає дітей після повернення з карантину.

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Відзначимо, що у Сидорчука виявили коронавірус після товариської зустрічі із Польщею, яка відбулась 11 листопада. Сергій має шанси зіграти проти Барселони 24 листопада, оскільки його дискваліфікація вже завершилась.

До слова, у нинішньому сезоні Сидорчук відіграв за київське Динамо 11 матчів у всіх турнірах, але поки не відзначався результативними діями.

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