Жена Сергея, Анна, опубликовала в Instagram фотографию своего мужа, который обнимает детей после возвращения с карантина.

Дети Сидорчука поддержали его на самоизоляции – трогательное фото

Отметим, что у Сидорчука обнаружили коронавирус после товарищеской встречи с Польшей, которая состоялась 11 ноября. Сергей имеет шансы сыграть против Барселоны 24 ноября, поскольку его дисквалификация уже закончилась.

К слову, в нынешнем сезоне Сидорчук сыграл за киевское Динамо 11 матчей во всех турнирах, но пока не отмечался результативными действиями.

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