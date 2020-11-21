Нагадаємо, Сидорчук опинився серед гравців, які тиждень тому здали позитивні тести на коронавірус, перебуваючи в таборі збірної України перед матчем з Німеччиною.

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Діти Сергія вирішили підбадьорити батька, який змушений перебувати на самоізоляції. Малюки намалювали плакат, на якому можна побачити мотиваційні повідомлення: "Татку, ти найсильніши", "Ми тебе любимо", "Ти наш герой". Відповідну світлину опублікувала дружина футболіста у сторіс свого Інстаграму.

До слова, у нинішньому сезоні Сидорчук відіграв за київське Динамо 11 матчів у всіх турнірах, але поки не відзначався результативними діями.

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