"Біло-сині" впевнено розпочали другий тайм зустрічі проти Зорі. Спершу Бєсєдін вивів киян вперед після пасу Сидорчука, а через кілька миттєвостей ошелешив і сам Сергій.

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На 58 хвилині підопічні Луческу заробили кутовий. Шапаренко подав прямо на ногу капітану, а той з льоту пробив з-за меж штрафного. Хавбеку "біло-синіх" вдався потужний удар без шансів для Ніколи Васіля.

До слова, це вже другий гол Сидорчука у поточному розіграші УПЛ. Минулого туру він розписався у воротах Миная.

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