"Сьогодні, 27.02, поновлюються матчі серед команд УПЛ. У звичайний час та за інших обставин повернення футболу після зимової перерви – це те, на що чекають справжні фанати, передчуваючи зустріч з друзями на стадіоні та плануючи свої справи згідно з календарем виїзних матчів улюбленої команди.

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На жаль, цього року все зовсім інакше. Як і раніше, змагання повертаються в обумовлені дати. Проте, зі зрозумілих причин, фанатські сектори цієї весни будуть порожніми. Полишивши футбольні справи до кращих часів, більшість ультрас беруть участь в захисті Батьківщини від російських окупантів.

Розуміючи це, відомі гравці українських футбольних клубів, члени футбольної родини, записали звернення до фанатської спільноти країни, в якому дякують Воїнам за їхню сміливість та рішучість, проявлені при обороні українських міст. Також футболісти наголосили, що пам'ятають та шанують пожертву тих, завдяки кому український футбол буде існувати й надалі", – йдеться у повідомленні.

До слова, у записі відео взяли участь Володимир Єзерський, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Руслан Ротань, Сергій Сидорчук, Максим Імереков та Дмитро Хомченовський.

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