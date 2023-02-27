Росіяни оскаженіли від вчинку Дитятьєва – захиснику Львова "забивали стрілку" через зірвану триколірну ганчірку
Центрбек Львова Олексій Дитятьєв добряче підпалив дупи представникам країни-терориста.
Днями 34-річний гравець "містян" зірвав російський триколор з флагштоку в Туреччині, де команда проводить збори. У коментарі до Олексія очікувано набігли розлючені росіяни з погрозами та прокльонами.
Дитятьєв зняв російський прапор у Туреччині: "Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни"
"Як же мені подобається, як у вас горять ср*ки. Пишіть більше. Слава Україні. Слава ЗСУ", – написав Дитятьєв і показав невдахам промовистий середній палець.
Один росіянин взагалі "забивав стрілку" ветерану Львова. Втім, Дитятьєв лише посміявся, прикріпивши фото "грізного" бійця.
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