"Сегодня, 27.02, возобновляются матчи среди команд УПЛ. В обычное время и при других обстоятельствах возвращение футбола после зимнего перерыва – это то, чего ждут настоящие фанаты, предвкушая встречу с друзьями на стадионе и планируя свои дела согласно календарю выездных матчей любимой команды.

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К сожалению, в этом году все совсем иначе. Как и раньше, соревнования возвращаются в оговоренные даты. Однако, по понятным причинам, фанатские сектора этой весной будут пустыми. Оставив футбольные дела до лучших времен, большинство ультрас участвуют в защите Родины от российских оккупантов.

Понимая это, известные игроки украинских футбольных клубов, члены футбольной семьи, записали обращение к фанатскому сообществу страны, в котором благодарят Воинов за их смелость и решительность, проявленные при обороне украинских городов. Также футболисты отметили, что помнят и уважают жертву тех, благодаря кому украинский футбол будет существовать и в дальнейшем", – говорится в сообщении.

К слову, в записи видео приняли участие Владимир Езерский, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Руслан Ротань, Сергей Сидорчук, Максим Имереков и Дмитрий Хомченовский.

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