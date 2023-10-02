"Війна в Україні стала головною причиною виїзду за кордон? На спортивному рівні я дуже хотів відчути іншу атмосферу після одинадцяти років у київському Динамо. У майбутньому, я хотів би залишатися активним у світі футболу як менеджер або тренер, а тому не завадить отримати досвід в іншій країні. У плані конкуренції Бельгія є цікавою. Тут хороший рівень, молоді гравці мають можливість розвиватися, є тренери з цікавими ідеями.

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Війна в Україні дещо полегшила вибір, хоча йти з Динамо через одинадцять років було боляче. Я ніби відрізав частину власного тіла. Крім того, мені довелося попрощатися телефоном, тому що я був у Польщі зі збірною. У Києві я б точно плакав", – наводить слова Сидорчука Dynamo.kiev.ua з посиланням на Nieuwsblad.

Нагадаємо, екс-капітан Динамо перейшов у Вестерло 5 вересня і вже встиг провести за нову команду два матчі (поразка і нічия).

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