"Бачу, пишуть, що українці забули про війну. Вибачте, а які українці забули?

"Сидорчук повернеться в Динамо": Луческу здивував заявою щодо екс-капітана киян

У мене в оточенні немає тих, хто забув. Щодня обговорюю цю тему. Або телефоном з рідними та друзями, і вже тут, в іншій країні. Кожен робить свій внесок та допомагає, як вважає за потрібне.

Покажіть мені того, хто забув. Київ забув? Місто, в якому десятки пошкоджених будинків, де майже в кожній родині хтось воює чи волонтерить, а хтось загинув. Адекватні та розумні українці не можуть забути та ніколи не забудуть. І таких більшість, я впевнений. Як і не мають забувати за кордоном.

Напередодні Дня захисників та захисниць дуже актуально про це говорити", – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, екс-капітан Динамо перейшов у Вестерло 5 вересня і вже встиг провести за нову команду два матчі (поразка і нічия). Війна в Україні триває вже 584 дні.

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