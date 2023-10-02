"Война в Украине стала главной причиной выезда за границу? На спортивном уровне я очень хотел почувствовать другую атмосферу после одиннадцати лет в киевском Динамо. В будущем, я хотел бы оставаться активным в мире футбола как менеджер или тренер, а потому не помешает получить опыт в другой стране. В плане конкуренции Бельгия является интересной. Здесь хороший уровень, молодые игроки имеют возможность развиваться, есть тренеры с интересными идеями.

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Война в Украине несколько облегчила выбор, хотя уходить из Динамо через одиннадцать лет было больно. Я будто отрезал часть собственного тела. Кроме того, мне пришлось попрощаться по телефону, потому что я был в Польше со сборной. В Киеве я бы точно плакал", – приводит слова Сидорчука Dynamo.kiev.ua со ссылкой на Nieuwsblad.

Напомним, экс-капитан Динамо перешел в Вестерло 5 сентября и уже успел провести за новую команду два матча (поражение и ничья).

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