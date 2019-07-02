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Сидорчук: Жартуємо, що зараз в Динамо більше чемпіонів світу, ніж чемпіонів України

2 липня 19:17 800 Читать на русском
Сидорчук: Жартуємо, що зараз в Динамо більше чемпіонів світу, ніж чемпіонів України
Сергій Сидорчук / фото: Ю. Юр'єв

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями від перемоги збірної України U-20 на чемпіонаті світу.

"Заслужене досягнення! Такого результату просто так досягти неможливо. Всі ми в команді щиро раді за наших молодих хлопців, тепло привітали їх. Хоча і без жартів, звичайно, не обійшлося – у нас не тільки дружний, але і веселий колектив.

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Жартували, що в нашій команді чемпіонів світу і віце-чемпіонів світу (я про Піваріча) зараз більше, ніж чемпіонів України.

А якщо серйозно, то в цій ситуації нашим молодим чемпіонам світу можна тільки побажати не зупинятися на досягнутому. Якими б не були успіхи в юнацькому футболі, великий футбол – це крок вперед і його обов'язково доведеться зробити. Навіть якщо ти – чемпіон світу або Європи.

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Найголовніше зараз для наших молодих хлопців – впоратися з емоціями, з підвищеною увагою з боку преси, уболівальників, а також з тиском, адже на них тепер будуть зовсім інакше дивитися і набагато більшого від них чекати. Важливо, щоб хлопці зуміли правильно пройти через все це з психологічної точки зору", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua.

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Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Збірна України U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20
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