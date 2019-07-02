Сидорчук: Шутим, что сейчас в Динамо больше чемпионов мира, чем чемпионов Украины

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от победы сборной Украины U-20 на чемпионате мира.

"Заслуженное достижение! Такого результата просто так достичь невозможно. Все мы в команде искренне рады за наших молодых ребят, тепло поприветствовали их. Хотя и без шуток, конечно, не обошлось – у нас не только дружный, но и веселый коллектив.

Сидорчук Динамо хочет вернуть себе звание чемпионов Украины независимо от того, что происходит в Шахтере

Шутили, что в нашей команде чемпионов мира и вице-чемпионов мира (я о Пивариче) сейчас больше, чем чемпионов Украины.

А если серьезно, то в этой ситуации нашим молодым чемпионам мира можно только пожелать не останавливаться на достигнутом. Какими бы ни были успехи в юношеском футболе, большой футбол – это шаг вперед и его обязательно придется сделать. Даже если ты – чемпион мира или Европы.

"Жена не простила": драматическая история сорванного трансфера Ярмоленко в АПЛ на фоне войны с Россией и стыда Суркиса

Самое главное сейчас для наших молодых ребят – справиться с эмоциями, с повышенным вниманием со стороны прессы, болельщиков, а также с давлением, ведь на них теперь будут совсем иначе смотреть и гораздо большего от них ждать. Важно, чтобы ребята сумели правильно пройти через все это с психологической точки зрения", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua.