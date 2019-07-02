Сидорчук: Динамо хоче повернути собі звання чемпіонів України незалежно від того, що відбувається у Шахтарі

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук рішуче налаштований поборотися за перемогу в чемпіонаті України.

"Особисто мені було непросто залишити минулий сезон позаду. Напевно, для мене це був найскладніший сезон за весь час, що я виступаю в Динамо. У психологічному плані.

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Але, в будь-якому випадку, думаю, що всі хлопці залишили його позаду, зробивши висновки. Ми віримо в свої сили, знаємо, що можемо показувати гру, яка буде і радувати наших уболівальників, і приносити результат. Сподіваюся, що в майбутньому сезоні ми досягнемо більшого.

Якщо чесно, то нам вже дуже хочеться повернути, нарешті, собі звання чемпіонів України. Незалежно від того, що відбувається у Шахтарі, який у них тренер і гравці. Та й минулий сезон показав, що важливо не тільки бути сильнішим за свого головного конкурента в очних поєдинках, а й здобувати результат на довгій дистанції", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua.

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