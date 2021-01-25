Сидорчук елегантно розібрався із двома суперниками – ефектне відео
06:30 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук відзначився чи не найяскравішим моментом у контрольному матчі проти збірної Йорданії.
Динамо у своєму Instagram виклало відео ефектного дриблінгу Сергія Сидорчука у матчі проти Йорданії.
Проблемна гра киян у відеоогляді матчу Динамо – збірна Йорданії
Хавбек на замасі прибрав суперника, який пішов у підкат, одразу обіграв другого, після чого віддав передачу своєму партнеру.
Нагадаємо, цей матч став останнім для Динамо на першому зимовому зборі – підопічні Луческу розійшлись миром зі збірною Йорданії (0:0).
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