Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук відзначився чи не найяскравішим моментом у контрольному матчі проти збірної Йорданії.

Динамо у своєму Instagram виклало відео ефектного дриблінгу Сергія Сидорчука у матчі проти Йорданії.

Проблемна гра киян у відеоогляді матчу Динамо – збірна Йорданії

Хавбек на замасі прибрав суперника, який пішов у підкат, одразу обіграв другого, після чого віддав передачу своєму партнеру.

Нагадаємо, цей матч став останнім для Динамо на першому зимовому зборі – підопічні Луческу розійшлись миром зі збірною Йорданії (0:0).

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