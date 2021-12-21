Півзахисник київського Динамо і його дружина Анна похизувалися зворушливими світлинами в соцмережах.

Про радісну звістку подружжя повідомило в Instagram під час відпустки на Мальдівах. "Особлива відпустка для нас. Зустрічаємо третій триместр тут, на нашому улюбленому острові. Все сталося випадково, як і планувалося Сергієм. Люблю тебе і вже в очікуванні, хто там", – написала Анна Сидорчук в Instagram.

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"Там, де народжується нове життя, любов житиме вічно", – прокоментував світлину сам капітан Динамо.

Нагадаємо, 30-річний півзахисник і його дружина вже є батьками трьох дітей – Кіри (6 років) та 4-річних двійнят Ніколь і Микити.

У сезоні 2021/22 Сидорчук провів за Динамо 23 матчі у всіх турнірах. Забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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