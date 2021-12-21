Полузащитник киевского Динамо и его жена Анна похвастались трогательными фотографиями в соцсетях.

О радостном известии супруги сообщили в Instagram во время отпуска на Мальдивах. "Особенный отпуск для нас. Встречаем третий триместр тут, на нашем любимом острове. Все произошло случайно, как и планировалось Сериком. Люблю тебя и уже в ожидании, кто там", – написала Анна Сидорчук в Instagram.

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"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", – прокомментировал фото сам капитан Динамо.

Напомним, 30-летний полузащитник и его жена уже являются родителями троих детей – Киры (6 лет) и 4-летних близнецов Николь и Никиты.

В сезоне 2021/22 Сидорчук провел за Динамо 23 матча во всех турнирах. Забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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