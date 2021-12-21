Попов одружився – Яна Суркіс, Миколенко та інші футболісти Динамо відвідали весілля
19:33 - Читать на русском
Захисник Динамо Денис Попов відгуляв весілля.
21 грудня 2021 року стане знаменною датою для футболіста Динамо та збірної України. Сьогодні Денис Попов взяв шлюб зі своєю обраницею Дашею.
Миколенко узгодив трансфер у Евертон, залишилось лише оголосити про перехід
На святі молодят було чимало футбольних гостей. Зокрема, дочка президента Динамо Яна Суркіс та чимало футболістів киян. Був також і Віталій Миколенко, який невдовзі повинен стати гравцем англійського Евертона.
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