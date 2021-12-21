21 грудня 2021 року стане знаменною датою для футболіста Динамо та збірної України. Сьогодні Денис Попов взяв шлюб зі своєю обраницею Дашею.

Миколенко узгодив трансфер у Евертон, залишилось лише оголосити про перехід

На святі молодят було чимало футбольних гостей. Зокрема, дочка президента Динамо Яна Суркіс та чимало футболістів киян. Був також і Віталій Миколенко, який невдовзі повинен стати гравцем англійського Евертона.