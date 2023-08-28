"Был вариант с его трансфером, из Бельгии было конкретное серьезное предложение футболисту. Единственное условие – трансфер на правах свободного агента. И Динамо не отпустило.

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Бражка в Торино не отпустило, и Сидорчука в Бельгию не отпустило. Двух игроков на одну позицию оставило в составе. А играет пока только один из них, пока сидит молодой актив, Бражко", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, Сидорчук является капитаном Динамо. В этом сезоне Сергей отыграл за киевлян в 6 матчах, отметившись голом и ассистом.

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