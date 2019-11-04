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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ

Сидорчук: Чомусь постійно здається, що судді не на боці Динамо

21:26 256 Читать на русском
Сидорчук: Чомусь постійно здається, що судді не на боці Динамо
Сергій Сидорчук / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук оцінив роботу українських арбітрів у матчах за участі київської команди.

11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов
 
11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов

"Важко оцінювати роботу суддів у останніх двох матчах. Але чомусь постійно здається, що вони не на нашому боці.

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Втім, з такими висловлюваннями потрібно бути акуратним, адже є комітет з етики, який будь-які слова може якось не так інтерпретувати. Тому скажу так: судді судять так, як вони вміють", – наводить слова Сидорчука Динамомания.

Нагадаємо, команда Олексія Михайличенка закінчувала обидва свої останні матчі вдесятьох – у поєдинку Кубка України проти Шахтаря поле покинув Володимир Шепелєв, у матчі УПЛ проти Львова – Сергій Сидорчук.

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Арбітри Динамо - Львів Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо
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