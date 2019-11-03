Динамо – Львів – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло Львів у матчі 13 туру УПЛ (4:0). Дивіться відео голів та головних моментів матчу Динамо – Львів.

Динамо легко здолало Львів та зберегло 10-очкове відставання від Шахтаря. Рахунок в першому таймі відкрив Микола Шапаренко, який ударом головою вразив ворота Сарнавського після навісу Віталія Миколенка.

Динамо в меншості розгромило Львів – Попов знову забив, а капітан не зіграє проти Шахтаря

Згодом Фран Соль заробив пенальті, який реалізував Віктор Циганков. Втім, ще до перерви кияни залишилися в меншості – Сергій Сидорчук отримав другу жовту картку та залишив поле. Тепер капітан не допоможе команді в матчі наступного туру проти Шахтаря.

У другому таймі у ворота Львова влетіло ще 2 м'ячі – спочатку Артем Бєсєдін вдало зіграв на добиванні, а остаточний рахунок встановив Денис Попов.