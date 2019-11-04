Сидорчук: Почему-то постоянно кажется, что судьи не на стороне Динамо

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук оценил работу украинских арбитров в матчах с участием киевской команды.
"Трудно оценивать работу судей в последних двух матчах. Но почему-то постоянно кажется, что они не на нашей стороне.
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Впрочем, с такими высказываниями нужно быть аккуратным, ведь есть комитет по этике, который любые слова может как-то не так интерпретировать. Поэтому скажу так: судьи судят так, как они умеют", – приводит слова Сидорчука Динамомания.
Напомним, команда Алексея Михайличенко заканчивала оба свои последних матча вдесятером – в поединке Кубка Украины против Шахтера поле покинул Владимир Шепелев, в матче УПЛ против Львова – Сергей Сидорчук.
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