Динамо не хоче віддавати Сідклея в оренду і наполягає на продажу – кияни вимагають чималу суму за бразильця

Київське Динамо не зацікавлене в оренді бразильського захисника – клуб хотів би продати гравця.

Бразильський захисник київського Динамо, радше за все, не перейде у Корінтіанс на правах оренди, повідомляє видання gazetaesportiva.com.

Український клуб зацікавлений лише у повноцінному трансфері. Окрім того, кияни вимагають чималу суму за гравця – 5 млн євро. Саме стільки столичний клуб заплатив свого часу за перспективного футболіста, який не зміг стати основним захисником в Динамо. До слова, Сідклей навіть готовий піти на зменшення своєї заробітної платні, аби повернутись на Батьківщину.

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Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що на 26-річного футболіста претендує його колишній клуб Корінтіанс, який вже розпочав зі столичним клубом переговори щодо оренди гравця.

До слова, у цьому сезоні Сідклей ще не зіграв за основну команду Динамо жодного матчу.

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