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Корінтіанс хоче орендувати Сідклея

17:40 345 Читать на русском
Корінтіанс хоче орендувати Сідклея
Феррейра Сідклей / Фото з відкритих джерел

Бразильський Корінтіанс планує підсилити лінію захисту гравцем київського Динамо Сідклеєм.

Захисник Динамо Феррейра Сідклей може найближчим часом повернутись на Батьківщину, повідомляє з посиланням на журналіста Родріго Вессоні бразильський портал eotimedopovo.com.br.

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На 26-річного футболіста претендує його колишній клуб Корінтіанс, який вже розпочав зі столичним клубом переговори щодо оренди гравця. До слова, трансферне вікно в Бразилії ще не відкрито.

Нагадаємо, у цьому сезоні Сідклей ще не зіграв за основну команду Динамо жодного матчу.

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Теги
Динамо Динамо Корінтіанс Корінтіанс Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей
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