Корінтіанс хоче орендувати Сідклея

Бразильський Корінтіанс планує підсилити лінію захисту гравцем київського Динамо Сідклеєм.

Захисник Динамо Феррейра Сідклей може найближчим часом повернутись на Батьківщину, повідомляє з посиланням на журналіста Родріго Вессоні бразильський портал eotimedopovo.com.br.

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На 26-річного футболіста претендує його колишній клуб Корінтіанс, який вже розпочав зі столичним клубом переговори щодо оренди гравця. До слова, трансферне вікно в Бразилії ще не відкрито.

Нагадаємо, у цьому сезоні Сідклей ще не зіграв за основну команду Динамо жодного матчу.

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