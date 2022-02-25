Главный тренер СК Днепр-1 и несколько игроков команды с приключениями покидали город после начала российского вторжения в Украину.

"Это ужасно, буквально за одну ночь все изменилось. Мы сели в авто и поехали из Днепра на запад, в сторону Львова. Перед тем провели несколько часов в укрытии из-за обстрелов. Проехали 120 километров, но из-за пробок и комендантского часа были вынуждены заночевать в отеле.

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Сейчас я с вами общаюсь, а вокруг слышны взрывы. Со мной также Невен Джурасек и другие иностранные футболисты команды.

После ночевки продолжили путь на Львов, но вынуждены были остановиться в Хмельницком. Там разбомбили мост. Очень много автомобилей, поэтому мы вынуждены были развернуться и поехали по селам в сторону Румынии", – цитирует Йовичевича Sportske novosti.

Напомним, 24 февраля, в день фактического объявления войны Украине, возобновление УПЛ было отложено на неопределенный срок. Первую часть сезона команда Йовичевича завершила на третьем месте.

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