Евертон на власному полі впевнено здолав Крістал Пелас: 26-й тур АПЛ, субота

Крістал Пелас на виїзді поступився Евертону у рамках 26-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 26 тур

Евертон – Крістал Пелас – 3:1

Голи: Бернард, 18, Рішарлісон, 58, Келверт-Левін, 88, – Бентеке, 51

Брайтон – Уотфорд – початок матчу о 19:30

VAR може зазнати змін в АПЛ – клуби пропонують переглянути правило фіксування офсайду

Середняк турнірної таблиці Евертон приймав вдома Крістал Пелас. На 18-й хвилині блискучу навісну передачу Тео Волкота замкнув Бернард, холоднокровно пробивши в один дотик. Більше у першій половині зустрічі глядачі голів не побачили.

Крістал Пелас вдалось відігратись відразу на початку другого тайму: на 51-й хвилині Бентеке не змарнував чудову передачу у розріз і з меж штрафного майданчика пробив низом під праву стійку – 1:1. Та довго радіти гостям не довелось – на 59-й Рішарлісон, обігравши трьох гравців, блискавично пробив у правий кут воріт і вивів Евертон вперед. Добив "склярів" розіграш кутового на 88-й хвилині та блискучий гол головою.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ