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Сидибе забыл надеть гетры перед выходом на поле – курьез из АПЛ

10:19 46 Читати українською
Сидибе забыл надеть гетры перед выходом на поле – курьез из АПЛ
Джибриль Сидибе (справа) / фото ФК Эвертон

Защитник Эвертона Джибриль Сидибе отличился невероятной забывчивостью во время поединка 26-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (3:1).

18’ Бернард
59’ Ришарлисон
88’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Кристиан Бентеке 52’
18’ Бернард
52’ Кристиан Бентеке
59’ Ришарлисон
88’ Доминик Кэлвер-Левин

Выход на замену Джибриля Сидибе надолго запомнится как самому игроку, так и наставнику Эвертона Карло Анчелотти.

Эвертон на своем поле уверенно одолел Кристал Пэлас

Француз уже готовился заменить травмированного Уолкотта, и когда наклонился поправить левую гетру, то обнаружил, что ее нет. Игроку пришлось бежать в раздевалку, из-за чего Эвертон определенное время играл в меньшинстве.

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"Он забыл гетры. Это новый опыт для меня. Думаю, для него тоже", – лаконично прокомментировал эту ситуацию после игры Карло Анчелотти, хотя во время матча даже всегда спокойный специалист не мог сдержать эмоций. Добавим, что Эвертон переиграл Кристал Пэлас (3:1).

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Англия Карло Анчелотти Карло Анчелотти футбольные курьёзы Эвертон - Кристал Пэлас Джибриль Сидибе Джибриль Сидибе Эвертон Эвертон
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