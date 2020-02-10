Сидибе забыл надеть гетры перед выходом на поле – курьез из АПЛ

Защитник Эвертона Джибриль Сидибе отличился невероятной забывчивостью во время поединка 26-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (3:1).

Выход на замену Джибриля Сидибе надолго запомнится как самому игроку, так и наставнику Эвертона Карло Анчелотти.

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Француз уже готовился заменить травмированного Уолкотта, и когда наклонился поправить левую гетру, то обнаружил, что ее нет. Игроку пришлось бежать в раздевалку, из-за чего Эвертон определенное время играл в меньшинстве.

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"Он забыл гетры. Это новый опыт для меня. Думаю, для него тоже", – лаконично прокомментировал эту ситуацию после игры Карло Анчелотти, хотя во время матча даже всегда спокойный специалист не мог сдержать эмоций. Добавим, что Эвертон переиграл Кристал Пэлас (3:1).