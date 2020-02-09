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Манчестер Сіті – Вест Хем: матч перенесений на невизначений термін

14:06 1063 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вест Хем: матч перенесений на невизначений термін
Зінченко проти Ярмоленка / фото з відкритих джерел

Поєдинок 26-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Вест Хемом не відбудеться у заплановану дату.

 

Матч Манчестер Сіті – Вест Хем скасований через складні погодні умови, повідомляє твіттер "містян".

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"Гра відкладена в інтересах безпеки уболівальників і обслуговуючого персоналу на стадіоні в зв'язку з екстремальними погодними умовами", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цей поєдинок пропускали б українці у складах обох команд: Зінченко – через дискваліфікацію, а Ярмоленко – через пошкодження. Додамо, що нова дата поєдинку поки невідома.

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Англія Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Вест Хем
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