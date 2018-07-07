Швеція – Англія: Магуайр, який забив гол, 2 роки тому обіцяв помститись шведам за проблеми з IKEA

Захисник збірної Англії Геррі Магуайр відкрив рахунок в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Швеції. Користувачі соцмереж одразу пригадали одну історію з життя гравця, яка стосується скандинавської країни.

Збірна Англії втретє у своїй історії вийшла у півфінал чемпіонату світу, обігравши Швецію з рахунком 2:0. Перший гол на рахунку захисника Геррі Магуайра.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що 2 роки тому Магуайр не на жарт розлютився на шведів. Причина – продукція шведської фірми IKEA.

"Щойно витратив 4 години, збираючи цю чортову настільну лампу. Постараюся помститися шведам в цьому житті або наступному", – написав Магуайр в твіттері 2 роки тому. Користувачі соцмереж після гола захисника одразу ж пригадали ці слова футболіста.

ЧС-2018 Швеція – Англія: у британців з'явився топ-воротар, Стерлінг не зраджує собі, а скандинави розчаровують