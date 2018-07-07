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Швеція – Англія: Магуайр, який забив гол, 2 роки тому обіцяв помститись шведам за проблеми з IKEA

20:39 771 Читать на русском
Швеція – Англія: Магуайр, який забив гол, 2 роки тому обіцяв помститись шведам за проблеми з IKEA
Геррі Магуайр / фото: ФІФА

Захисник збірної Англії Геррі Магуайр відкрив рахунок в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Швеції. Користувачі соцмереж одразу пригадали одну історію з життя гравця, яка стосується скандинавської країни.

Збірна Англії втретє у своїй історії вийшла у півфінал чемпіонату світу, обігравши Швецію з рахунком 2:0. Перший гол на рахунку захисника Геррі Магуайра.

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Цікаво, що 2 роки тому Магуайр не на жарт розлютився на шведів. Причина – продукція шведської фірми IKEA.

"Щойно витратив 4 години, збираючи цю чортову настільну лампу. Постараюся помститися шведам в цьому житті або наступному", – написав Магуайр в твіттері 2 роки тому. Користувачі соцмереж після гола захисника одразу ж пригадали ці слова футболіста.

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ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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Теги
ЧС 2018 Англія Англія Швеція - Англія Швеція Швеція футбольні курйози футбольні фанати Геррі Магуайр Геррі Магуайр
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