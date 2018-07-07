Швеція – Англія – відео голів

Збірна Англії у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 зустрічається зі Швецією. Дивіться відео голів та огляд матчу Швеція – Англія.

Матч розпочався о 17.00 за київським часом.

Швеція – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

На 30 хвилині Англія вийшла вперед – Магуайр відгукнувся на подачу Янга з кутового та сколихнув сітку за спиною Ольсена.

Гол Геррі Магуайра:

Гол Деле Аллі:

ЧС-2018. 1/4 фіналу

Швеція – Англія – 0:2

Голи: Магуайр, 30, Аллі, 59