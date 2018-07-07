ЧС-2018: Англія вперше за 28 років та втретє в історії вийшла в 1/2 фіналу Мундіалю

Збірна Англії перемогла Швецію у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018 та вийшла у 1/2 фіналу турніру. Це трапилось лише втретє в історії "трьох левів".

Англія у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 перемогла Швецію. У півфіналі підопічні Саутгейта зіграють проти переможця пари Росія – Хорватія.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Вихід в 1/2 фіналу чемпіонату світу став для Англії лише третім в її історії. У попередніх випадках британці діставались такої стадії у 1966 та 1990 роках, повідомляє Opta.

Таким чином Англія вперше за 28 років вийшла в 1/2 фіналу Мундіалю. До слова, у 1966 році британці стали переможцями турніру, а в 1990 році посіли 4 місце.