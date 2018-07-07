toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ РОССИЯ - ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

Швеция – Англия: Магуайр, который забил гол, 2 года назад обещал отомстить шведам за проблемы с IKEA

20:39 69 Читати українською
Швеция – Англия: Магуайр, который забил гол, 2 года назад обещал отомстить шведам за проблемы с IKEA
Гэрри Магуайр / фото: ФИФА

Защитник сборной Англии Гэрри Магуайр открыл счет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Швеции. Пользователи соцсетей сразу вспомнили одну историю из жизни игрока, которая касается скандинавской страны.

Сборная Англии в третий раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швецию со счетом 2:0. Первый гол на счету защитника Гэрри Магуайра.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что 2 года назад Магуайр не на шутку разозлился на шведов. Причина – продукция шведской фирмы IKEA.

"Только что потратил 4 часа, собирая эту чертову настольную лампу. Постараюсь отомстить шведам в этой жизни или следующей", – написал Магуайр в твиттере 2 года назад. Пользователи соцсетей после гола защитника сразу же вспомнили эти слова футболиста.

ЧМ-2018 Швеция – Англия: у британцев появился топ-вратарь, Стерлинг не изменяет себе, а скандинавы разочаровывают

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Англия ЧМ 2018 Швеция - Англия Швеция Швеция футбольные курьёзы футбольные фанаты Гэрри Магуайр Гэрри Магуайр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 20:492410 Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ-2018
2
дн
:
20
час
:
10
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук