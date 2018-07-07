Швеция – Англия: Магуайр, который забил гол, 2 года назад обещал отомстить шведам за проблемы с IKEA

Защитник сборной Англии Гэрри Магуайр открыл счет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Швеции. Пользователи соцсетей сразу вспомнили одну историю из жизни игрока, которая касается скандинавской страны.

Сборная Англии в третий раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швецию со счетом 2:0. Первый гол на счету защитника Гэрри Магуайра.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что 2 года назад Магуайр не на шутку разозлился на шведов. Причина – продукция шведской фирмы IKEA.

"Только что потратил 4 часа, собирая эту чертову настольную лампу. Постараюсь отомстить шведам в этой жизни или следующей", – написал Магуайр в твиттере 2 года назад. Пользователи соцсетей после гола защитника сразу же вспомнили эти слова футболиста.

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