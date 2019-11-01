"Ідіть на крик!" – Рух анонсував матч проти Балкан черговим промовідео

Рух знову нетипово запрошує всіх на черговий матч 16-го туру чемпіонату Першої ліги проти Балкан.

Львівська команда вже традиційно презентувала чергове відеозапрошення на свій домашній поєдинок проти Балкан. Цього разу ролик, оприлюднений на клубному YouTube-каналі , зроблено в дусі Хелловіну.

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Нагадаємо, матч проти Балкан відбудеться 3 листопада у Львові на стадіоні Скіф. Початок матчу о 16:00.

Рух після 15 турів йде п’ятим, відстаючи від першої сходинки на одне очко і має гру в запасі, Балкани з 14-ма пунктами тринадцяті.

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