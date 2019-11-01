toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР

"Ідіть на крик!" – Рух анонсував матч проти Балкан черговим промовідео

10:47 281 Читать на русском
"Ідіть на крик!" – Рух анонсував матч проти Балкан черговим промовідео
Рух – Балкани / Фото з відкритих джерел

Рух знову нетипово запрошує всіх на черговий матч 16-го туру чемпіонату Першої ліги проти Балкан.

Львівська команда вже традиційно презентувала чергове відеозапрошення на свій домашній поєдинок проти Балкан. Цього разу ролик, оприлюднений на клубному YouTube-каналі , зроблено в дусі Хелловіну.

Рух покараний за емоційні висловлювання президента клубу Козловського

Нагадаємо, матч проти Балкан відбудеться 3 листопада у Львові на стадіоні Скіф. Початок матчу о 16:00.

Рух після 15 турів йде п’ятим, відстаючи від першої сходинки на одне очко і має гру в запасі, Балкани з 14-ма пунктами тринадцяті.

Григорій Козловський: Мені комфортно в своєму маленькому болоті

blog_ava
Ібрагімовіч отримав пропозицію з Австралії
11:00
1241
Теги
Відеоновини Рух Рух Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів звільнив Мазяра, – ЗМІ
    Україна — 31 жовт1954 Львів звільнив Мазяра, – ЗМІ
9
год
:
48
хв
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук