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Відеодобірка "дивних" голів англійської Прем’єр-ліги до Хелловіну

08:52 166 Читать на русском
Відеодобірка "дивних" голів англійської Прем’єр-ліги до Хелловіну
Представники України в АПЛ / Фото з відкритих джерел

Офіційний Youtube-канал АПЛ до "Вечора всіх святих" опублікував нарізку чудернацьких голів чемпіонату.

Спеціально до Хелловіну англійська Прем’єр-ліга оприлюднила підбірку найдивніших голів у чемпіонаті. Цей відеоряд було презентовано на офіційному Youtube-каналі АПЛ. Тож насолоджуймось чудернацькими голами.

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