Відеодобірка "дивних" голів англійської Прем’єр-ліги до Хелловіну

Світ — 08:00 1466
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Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду
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Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний голБельгія — 31 жовт 9680
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Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в АрсеналіАнглія — 31 жовт 3032
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Львів офіційно призначив нового тренераУкраїна — 31 жовт 10219
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Львів звільнив Мазяра, – ЗМІУкраїна — 31 жовт 1895