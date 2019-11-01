Шведа пугает "Оно", а волосы Салаха выглядят хуже, чем его существа: как футбольный мир праздновал Хэллоуин

Роналду, Левандовски, Лунин, Салах и другие звезды футбола перевоплотились на Хэллоуин. Среди популярных трендов – резонансный Джокер и даже VAR.
Шотландский Селтик, за который чаще не играет, чем играет Марьян Швед, пугал собственных футболистов жутким персонажем Стивена Кинга. Возможно, похожее эмоциональное потрясение как раз требовалось украинцу, чтобы быстрее набрать оптимальную форму.
Видеоподборка "странных" голов английской Премьер-лиги к Хэллоуину
Захисник Арсенала Шкодран Мустафі дико розфарбував обличчя. Йога кохана виглядала значно привабливіше.
Мексиканский Тигрес, где феерит французский ветеран Андре-Пьер Жиньяк устроил целый перфоманс.
Фанаты команды из Монтеррея также хорошо повеселились, только на трибунах.
Итальянское телевидение подобрало образы для Джеко, Лукаку и Роналду.
Однако 5-кратный обладатель "Золотого мяча" самостоятельно позаботился о собственном перевоплощении. Получилось очень эффектно.
Этот парень рвал сеть не меньше Криштиану. Мало бы кто додумался стать на Хэллоуин системой VAR. Жаль, что за короткие сроки она ассоциируется с ночным кошмаром.
Легендарный итальянский ветеран Кристиан Вьери выбрал "Джокера".
Мировой шедевр Тодда Филиппса понравился и польскому снайперу Роберту Левандовски. Где же ваша оригинальность, ребята?!
Берите пример с Салаха, который не придумывал ничего особенного, "приручив" странных пауков. Его болтливый партнер Деян Ловрен отреагировал мгновенно: "Твои волосы выглядит хуже, чем эти существа".
Андрей Лунин, имея достаточно времени на скамейке запасных Вальядолида, примерил уже легендарную маску с хоррора "Крик".
"Идите на крик!" – Рух анонсировал матч против Балкан очередным промовидео
А это фильм, который каждый фанат Арсенала пересмотрит на этот Хэллоуин.
Кто наводил ужас в раздевалке Альбасете, остается только догадываться. На Зозулю это чудовище не похоже.
Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах