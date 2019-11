Шведа пугает "Оно", а волосы Салаха выглядят хуже, чем его существа: как футбольный мир праздновал Хэллоуин

Роналду, Левандовски, Лунин, Салах и другие звезды футбола перевоплотились на Хэллоуин. Среди популярных трендов – резонансный Джокер и даже VAR.

Шотландский Селтик, за который чаще не играет, чем играет Марьян Швед, пугал собственных футболистов жутким персонажем Стивена Кинга. Возможно, похожее эмоциональное потрясение как раз требовалось украинцу, чтобы быстрее набрать оптимальную форму.

Видеоподборка "странных" голов английской Премьер-лиги к Хэллоуину

As #Halloween night approaches, see how spooked the #CelticFC players were when they were faced with @CelticTV's scary clown prank before training! pic.twitter.com/0vJBog2if0 — Celtic Football Club (@CelticFC) October 31, 2019

Захисник Арсенала Шкодран Мустафі дико розфарбував обличчя. Йога кохана виглядала значно привабливіше.

Mustafi dressed as himself for Halloween. pic.twitter.com/ZCIbriP6eC — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 1, 2019

Мексиканский Тигрес, где феерит французский ветеран Андре-Пьер Жиньяк устроил целый перфоманс.

Mexican side @TigresOficial got into the #Halloween spirit for their game against Toluca pic.twitter.com/5AUOtPZwNc — B/R Football (@brfootball) October 31, 2019

Фанаты команды из Монтеррея также хорошо повеселились, только на трибунах.

Ayer vivimos una noche de #halloween2019 en el Uni, y aquí te dejamos una probadita de los disfraces que utilizó nuestra afición.?‍♂️?‍♀️



Agradecemos a todos aquellos que subieron a redes sus fotos con el #TigresDeHalloween. Más tarde anunciaremos ganadores. #EstoEsTigres pic.twitter.com/aXhUz3JFTd — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) October 31, 2019

Итальянское телевидение подобрало образы для Джеко, Лукаку и Роналду.

Serie A players dressing up for Halloween



What would other players dress as ️ pic.twitter.com/PwyTvxMsbY — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 31, 2019

Однако 5-кратный обладатель "Золотого мяча" самостоятельно позаботился о собственном перевоплощении. Получилось очень эффектно.

Happy Halloween everyone pic.twitter.com/2kjIZaaJTo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 31, 2019

Этот парень рвал сеть не меньше Криштиану. Мало бы кто додумался стать на Хэллоуин системой VAR. Жаль, что за короткие сроки она ассоциируется с ночным кошмаром.

My football crazy son wanted to dress as a Video Assisted Referee for Halloween #videoassistedreferee #VAR pic.twitter.com/Y5pg9sn8YA — Laura Tyler (@laurajtyler) October 29, 2019

Легендарный итальянский ветеран Кристиан Вьери выбрал "Джокера".

Bobo in that Halloween spirit pic.twitter.com/YDmkpshIIz — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 31, 2019

Мировой шедевр Тодда Филиппса понравился и польскому снайперу Роберту Левандовски. Где же ваша оригинальность, ребята?!

Берите пример с Салаха, который не придумывал ничего особенного, "приручив" странных пауков. Его болтливый партнер Деян Ловрен отреагировал мгновенно: "Твои волосы выглядит хуже, чем эти существа".

Андрей Лунин, имея достаточно времени на скамейке запасных Вальядолида, примерил уже легендарную маску с хоррора "Крик".

"Идите на крик!" – Рух анонсировал матч против Балкан очередным промовидео

А это фильм, который каждый фанат Арсенала пересмотрит на этот Хэллоуин.

The film that every Arsenal fan will be seeing this Halloween... pic.twitter.com/p7tDaqgZdB — 90min (@90min_Football) October 31, 2019

Кто наводил ужас в раздевалке Альбасете, остается только догадываться. На Зозулю это чудовище не похоже.

Esta noche os proponemos una adivinanza de Halloween



¿Qué jugador ha entrado así en la cena del equipo? #BuenrolloSiempre pic.twitter.com/tC7pa4NYLn — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) October 31, 2019

Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах