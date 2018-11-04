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Швед: Зараз Карпати показують хороший футбол

13:58 229 Читать на русском
Швед: Зараз Карпати показують хороший футбол
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Мар'ян Швед поділився враженнями від матчу 14 туру УПЛ з Олімпіком.

"Вважаю, що Карпати перемогли заслужено, адже переграли суперника у двох таймах. Наприкінці зустрічі Олімпік трохи додав, а ми підсіли, віддали ініціативу. Грали по рахунку – добре, що перемогли.

Олімпік – Карпати – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В епізоді з першим голом я отримав передачу від Дениса Мірошніченка. Вирішив обіграти суперника один в один. Нам наголошують тренери, що варто це робити, якщо є хороша нагода. Мені це вдалося, я віддав пас на Понде і він класно забив. Швидке взяття воріт полегшило нам гру. Ми хотіли забити швидкий гол і зробили це.

Чи влучив м’яч в руку в епізоді з пенальті? Не знаю, не бачив чітко цього моменту. Я обігрував суперника, як і в моменті, коли віддавав гольову передачу на Понде. Аналогічно пасував під себе. Не пригадую навіть, хто там був. Арбітр побачив, що м’яч потрапив у руку і призначив пенальті.

Карпати здолали Олімпік та здобули другу поспіль перемогу в УПЛ

Дякуємо вболівальникам за те, що їздять за нами по всій Україні. За останній тиждень у нас було три матчі на виїзді, ми тричі перемогли. Дуже дякуємо фанатам! Ми стараємося, плідно працюємо із Жозе Мораішем та тренерським штабом. Нам багато підказують, ми виправляємо помилки і зараз показуємо хороший футбол. Потрібно продовжувати у тому ж дусі", – цитує Шведа офіційний сайт Карпат.

Україна14 тур

Олімпік - Карпати: Субота 03 листопада 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 2
Карпати
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Олімпік - Карпати Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати
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