Швед: Сейчас Карпаты демонстрируют хороший футбол

Полузащитник львовских Карпат Марьян Швед поделился впечатлениями от матча 14 тура УПЛ с Олимпиком.

"Считаю, что Карпаты победили заслуженно, ведь переиграли соперника в двух таймах. В конце встречи Олимпик немного прибавил, а мы подсели, отдали инициативу. Играли по счету – хорошо, что победили.

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В эпизоде ​​с первым голом я получил передачу от Дениса Мирошниченко. Решил обыграть соперника один в один. Нам говорят тренеры, что стоит это делать, если есть хорошая возможность. Мне это удалось, я отдал пас на Понде и он классно забил. Быстрое взятие ворот облегчило нам игру. Мы хотели забить быстрый гол и сделали это.

Попал ли мяч в руку в эпизоде ​​с пенальти? Не знаю, не видел четко этого момента. Я обыгрывал соперника, как и в момент, когда отдавал голевую передачу на Понде. Аналогично подходил под себя. Не помню даже, кто там был. Арбитр увидел, что мяч попал в руку и назначил пенальти.

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Спасибо болельщикам за то, что ездят за нами по всей Украине. За последнюю неделю у нас было три матча на выезде, мы трижды победили. Большое спасибо фанатам! Мы стараемся, плодотворно работаем с Жозе Мораишем и тренерским штабом. Нам много подсказывают, мы исправляем ошибки и сейчас показываем хороший футбол. Нужно продолжать в том же духе", – цитирует Шведа официальный сайт Карпат.