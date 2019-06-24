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Швед вирушив із Селтіком на передсезонні збори

21:40 473 Читать на русском
Швед вирушив із Селтіком на передсезонні збори
Мар'ян Швед / твіттер ФК Селтік

Український півзахисник Селтіка Мар'ян Швед вилетів з командою на збори до Австрії.

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед вирушив зі своєю новою командою на тренувальні збори до Австрії, передає офіційний твіттер клубу.

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Перший контрольний матч команда проведе 26 червня проти місцевого Пінкафельда.

Додамо, що Селтік розпочне сезон 9-го липня матчем проти Сараєво у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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