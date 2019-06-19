Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – Ребров, Швед і ко дізнались потенційних суперників

УЄФА провів жеребкування 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Селтік Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука та Слован Сухоцького дізнались потенційних суперників.
УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 23-24 та 30-31 липня.
Ліга чемпіонів 2019/20: результати жеребкування 1-го раунду – Швед, Ребров та інші дізнались суперників
Астана/Клуж – Маккабі Тель-Авів
Ференцварош/Лудогорець – Дюделанж/Валлетта
Селтік/Сараєво – Нимме/Шкендія
Слован/Сутьєска – АПОЕЛ
Вікторія Пльзень – Олімпіакос
ПСВ – Базель
Із цими суперниками команди українських легіонерів зустрінуться у разі подолання 1 кваліфікаційного раунду.
"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях Маліновського