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Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – Ребров, Швед і ко дізнались потенційних суперників

14:13 1149 Читать на русском
Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – Ребров, Швед і ко дізнались потенційних суперників
Мар'ян Швед / ФК Селтік

УЄФА провів жеребкування 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Селтік Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука та Слован Сухоцького дізнались потенційних суперників.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 23-24 та 30-31 липня.

Ліга чемпіонів 2019/20: результати жеребкування 1-го раунду – Швед, Ребров та інші дізнались суперників

Астана/Клуж – Маккабі Тель-Авів

Ференцварош/Лудогорець – Дюделанж/Валлетта

Селтік/Сараєво – Нимме/Шкендія

Слован/Сутьєска – АПОЕЛ

Вікторія Пльзень – Олімпіакос

ПСВ – Базель

Із цими суперниками команди українських легіонерів зустрінуться у разі подолання 1 кваліфікаційного раунду.

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12:00
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Теги
Ліга чемпіонів Головне Сергій Ребров Сергій Ребров Слован Слован Селтік Селтік Ференцварош Ференцварош Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Артем Сухоцький Артем Сухоцький Мар'ян Швед Мар'ян Швед
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