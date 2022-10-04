Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед оцінив суперників "гірників" у матчах чемпіонату України – один з них врізався у пам'ять хавбеку.

"Не можу виділити якусь із команд в УПЛ, бо, скажу чесно, не дивився ігри. Але дуже сподобався Чорноморець у першому таймі матчу проти Шахтаря. Вони не боялися проти нас грати, на відміну від Руху та Металіста, які стояли позаду, це був зовсім інший футбол.

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Я думав, Чорноморець також зіграє від оборони, але вони побігли. Я був здивований. Чорноморець – хороша команда. Нам трішки пощастило, а їм ні, але щастить сильнішим", – розповів Швед у коментарі YouTube-каналу Parimatch.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Чорноморець (2:1), забивши переможний гол на 90+6 хвилині.

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