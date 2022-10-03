Тренерський штаб Шахтаря на чолі з Ігорем Йовічевічем разом з командою вирушив у Мадрид на протистояння 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У Мадрид вилетіла делегація "гірників" у складі 27 футболістів, повідомляє пресслужба клубу. Стільки ж гравців було в обоймі на матчі проти Селтіка (1:1) та РБ Лейпциг (4:1).

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Повний список Шахтаря на матч з Реалом:

Голкіпери: Трубін, Пятов, Пузанков, Шевченко;

Оборонці: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік;

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк;

Форварди: Траоре, Сікан, Кулаков.

Нагадаємо, матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за Києвом. Обидві команди підходять до поєдинку в статусі лідерів групи.

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