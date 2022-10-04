"Не могу выделить какую-либо из команд в УПЛ, потому что, скажу честно, не смотрел игры. Но очень понравился Черноморец в первом тайме матча против Шахтера. Они не боялись против нас играть, в отличие от стоявших позади Руха и Металлиста, это был совсем другой футбол.

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Я думал, Черноморец тоже сыграет от обороны, но они побежали. Я был удивлен. Черноморец – хорошая команда. Нам немного повезло, а им нет, но везет сильнейшим", – рассказал Швед в комментарии YouTube-канала Parimatch.

Напомним, Шахтер минимально победил Черноморец (2:1), забив победный гол на 90+6 минуте.

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