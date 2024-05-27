Доменіко Тедеско планує оголосити свій вибір завтра (28 травня). Нагадаємо, бельгійці будуть суперником збірних України, Румунії та Словаччини в групі Е.

Румунія оголосила розширену заявку на Євро-2024 – "трикольорові" боротимуться з Україною за вихід з групи

Очікується, що до лав "дияволів" раптом повернеться Аксель Вітсель, повідомляє Marca. Опорник/центрбек Атлетіко рік тому оголошував про завершення міжнародної кар'єри. Втім, у свої 35 він видав сильний клубний сезон – 51 матч, два голи.

Репутація Вітселя "підмочена" заробітками на Росії, але для збірної Бельгії він справжня легенда. Аксель провів у футболці "дияволів" 130 матчів – більше за всю історію лише у Яна Вертонгена (154).

Атлетіко у меншості здолав Реал Сосьєдад, Атлетік знову схитрував з голкіпером і переміг, Альмерія забила шість голів