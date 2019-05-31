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Швед у складі Селтіка офіційно отримав головного тренера

31 травня 23:46 256 Читать на русском
Швед у складі Селтіка офіційно отримав головного тренера
Ніл Леннон / Селтік

Шотландський Селтік призначив Ніла Леннона головним тренером команди.

Клуб, у якому виступає український вінгер, підписав контракт з Ленноном терміном на рік з можливістю пролонгації угоди на аналогічний термін, повідомляє офіційний сайт Селтіка.

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Зауважимо, 47-річний північноірландець виконував обов'язки головного тренера шотландського гранда після відходу Брендона Роджерса у лютому цього року.

Нагадаємо, з наступного сезону у складі чемпіонів Шотландії виступатиме український вінгер Мар'ян Швед.

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