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Селтік Шведа оформив внутрішній требл втретє поспіль

25 травня 21:31 371 Читать на русском
Селтік Шведа оформив внутрішній требл втретє поспіль
Гравці Селтіка з Кубком Шотландії / твіттер ФК Селтік

Селтік обіграв Хартс у фіналі Кубка Шотландії і виграв третій трофей у змаганнях в Шотландії в цьому сезоні.

Селтік здобув Кубок Шотландії втретє поспіль і в рекордний 39-й в історії. Команда з Глазго в цьому сезоні також виграла чемпіонат і Кубок шотландської ліги.

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Цікаво, що це третій поспіль домашній требл для Селтіка, який з 2017 по 2019 рік виграє усі головні турніри в Шотландії.

На початку сезону пост тренера Селтіка займав Брендан Роджерс, але він в березні пішов на роботу в Лестер. Роджерса змінив Ніл Леннон, якому клуб зараз запропонував повноцінний контракт.

Додамо, що взимку в клуб з Глазго перейшов український форвард Мар'ян Швед.

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