Швед в составе Селтика официально получил главного тренера

Шотландский Селтик назначил Нила Леннона главным тренером команды.

Клуб, в котором выступает украинский вингер, подписал контракт с Ленноном сроком на год с возможностью пролонгации договора на аналогичный срок, сообщает официальный сайт Селтика.

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Заметим, 47-летний североирландец исполнял обязанности главного тренера шотландского гранда после ухода Брэндона Роджерса в феврале этого года.

Напомним, со следующего сезона в составе чемпионов Шотландии будет выступать украинский вингер Марьян Швед.

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