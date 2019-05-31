Швед і 6 конкурентів у новому клубі – фанати Селтіка зробили свій вибір, і результати вражають

Мар'ян Швед має розпочати сезон 2019/20 у складі шотландського гранда. Селтік підписав вінгера Карпат і збірної України, але в нього – далеко не один конкурент за 2 місця на флангах атаки.

Вболівальники клубу з Глазго визначили свої симпатії, кого вони бачать у стартовому складі на новий сезон. Річ у тім, що Селтік має 7 вінгерів у своєму розпорядженні. Фанатський портал Read Celtic провів опитування серед своїх читачів щодо важкого вибору 2-х щасливчиків, на яких повинен зробити ставку новий тренер команди Ніл Леннон. Їм пропонували обрати фаворитів у кількох парах. Головним фаворитом серед вболівальників чемпіонів Шотландії став Джеймс Форрест, який набрав 87% підтримки від всіх дуелей.

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Воно й не дивно. Форрест став гравцем року в шотландському чемпіонаті, оформивши у всіх турнірах 18 голів і 20 асистів за 56 матчів сезону. А ось друге місце зі значним відривом від усіх інших посів саме вихованець Карпат. Швед, який ще не зіграв жодного матчу за Селтік, отримав вражаючий кредит довірит від його фанатів – 64%.

"Українець виглядає дуже захопливим талантом з того, що ми бачили у нарізках відео його матчів на батьківщині. Удар при ньому, обожнює забивати (14 голів за останній сезон). Неважливо, грає він ліворуч, чи на правому фланзі – здатен закрити обидві позиції. Чудовий результат Мар'яна з його 64%", – відзначає сайт вболівальників.

Є тільки одна проблема. Головним конкурентом 21-річного українця є саме феноменальний Форрест, улюблена позиція якого також праворуч в атаці. Джеймса бажають бачити правим вінгером практично 90%. Цікаво, кого вибере Леннон? А є ще ж орендований в Манчестер Сіті австралійський талант Арзані. Відзначимо, що не менша конкуренція на лівому фланзі, тож Шведа чекає боротьба за місце під сонцем, якої він ще не бачив.

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