Швед рассказал, как его встретили в сборной Украины

Вингер львовских Карпат знает многих игроков национальной команды благодаря выступлениям за "молодежку".

"В сборной встретили хорошо, все отлично. Лично знаю многих, встречались на поле.

Сборная Украины собралась в Киеве

Хорошо знаю Васю Кравца, с ним еще в школе учились, с 6 лет на футбол вместе ходили", – сказал Швед в эфире канала ФФУ в Youtube.

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