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Швед прокоментував підписання контракту з Селтіком

21:30 698 Читать на русском
Швед прокоментував підписання контракту з Селтіком
Мар’ян Швед / Селтік

Новачок Селтіка Мар’ян Швед прокоментував свій перехід у нову команду.

"Я дуже пишаюсь тим, що перейшов у цей клуб, а ще більше пишаюсь тим, що я перший українець, який перейшов у шотландський клуб. Особливо зважаючи на те, що це означає для України. Я зроблю все можливе, щоб бути прикладом для українських футболістів і відкрити їм двері у Європу.

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У наступні кілька місяців я матиму багато важливих ігор, тому я прийду у Селтік з впевненістю у власних силах. Я знаю, що літо – великий час для європейських команд, тому я хочу бути готовим.

Заключний етап сезону є важливим для Карпат, адже вони ведуть боротьбу за збереження місця в УПЛ і я повинен їм допомогти. Я відчуваю відповідальність. Але я все одно буду підтримувати Селтік та сподіватись, що команда вдало завершить сезон.

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Кольори Карпат також зелені та білі, тому перейшовши у шотландський клуб, я відчуваю себе вдома. Ці кольори – назавжди у моєму серці.

Я дуже радий, що став гравцем Селтіка, і задоволений, що зараз можу назвати це своїм домом. Це неймовірний клуб з величезною історією, і я хочу бути тут, бути частиною цього клубу і написати його майбутню історію", – цитує Шведа офіційний сайт Селтіка.

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Теги
Трансфери Шотландія Трансфери чемпіонату України Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Селтік Селтік
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